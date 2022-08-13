Мантуан: «Я знаю, кто такой Владимир Путин. Он очень популярен в Бразилии»

Мантуан рассказал, что знал о России до перехода в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, что знал о России до перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

«Многие знакомые делились впечатлениями о ней после чемпионата мира. Они рассказывали, что Россия — огромная красивая страна, в которой живут очень приятные люди. Так что представления были самые общие. Пусть и позитивные.

Знаю ли я, кто такой Путин? Конечно, он довольно популярен в Бразилии», — приводит слова Мантуана Sport24.

«Зенит» арендовал Мантуана у «Коринтианса» до конца июня 2023 года, у российского клуба есть право выкупа 21-летнего бразильца.