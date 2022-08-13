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Мантуан: «Я знаю, кто такой Владимир Путин. Он очень популярен в Бразилии»

Мантуан рассказал, что знал о России до перехода в «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, что знал о России до перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

«Многие знакомые делились впечатлениями о ней после чемпионата мира. Они рассказывали, что Россия — огромная красивая страна, в которой живут очень приятные люди. Так что представления были самые общие. Пусть и позитивные.

Знаю ли я, кто такой Путин? Конечно, он довольно популярен в Бразилии», — приводит слова Мантуана Sport24.

«Зенит» арендовал Мантуана у «Коринтианса» до конца июня 2023 года, у российского клуба есть право выкупа 21-летнего бразильца.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-13-novichok-zenita-mantuan-konechno-ya-znayu-kto-takoy-vladimir-putin-on-ochen-populyaren-v-brazilii
Футбол
ФК Зенит
Владимир Путин
Густаво Мантуан
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