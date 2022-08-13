Кузнецов не считает, что в «Локомотиве» в ближайшее время произойдут перестановки в тренерском штабе

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал, что думает о неудачном старте «Локомотива» в чемпионате России. Он считает, что пока руководство клуба не будет делать никаких перестановок в тренерском штабе.

«Думаю, что никаких санкций в отношении тренерского штаба не последует. Потому что уже видно: невнятная игра в предыдущих турах ничему не научила руководство. И это будет до конца сезона», — цитирует Кузнецова Metaratings.ru.

«Локомотив» занимает 14-е место в чемпионате России, набрав два очка в четырех матчах. Сегодня, 13 августа, клуб сыграет с «Крыльями» в пятом туре РПЛ. Начало — в 15.00 мск.