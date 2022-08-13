Мантуан: «Почти все мои знания и навыки — из мини-футбола»
Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о своих футбольных навыках.
— О бразильских футболистах существует стереотип: жил в фавелах, играл на пляже, заметили, пригласили в профессиональный футбол. У тебя такой же путь?
— Не совсем. У меня есть старший брат, который в районе десяти лет оказался в системе «Коринтианса». И я пошел вслед за ним. Мне было пять лет, я прошел просмотр. Но до 13 лет я играл в мини-футбол, а уже после этого попал в большой футбол. До этого момента я находился в «Коринтиансе». Но на песке тоже играл — были разные чемпионаты. Да вообще на каком только покрытии я ни играл!
— Как так получилось, что ты оказался в мини-футболе? Все-таки дети мечтают играть в большой футбол.
— Абсолютное большинство игроков в Бразилии начинают как раз с мини-футбола. У нас считается, что этот вид футбола дает очень многое для развития скорости мышления, техники, дриблинга. А уже потом в определенный момент мальчишки меняют паркет на футбольный газон. Могу сказать, что почти все мои знания и навыки — из мини-футбола, — приводит слова Мантуана Sport24.
«Зенит» арендовал Мантуана у «Коринтианса» до конца июня 2023 года, у российского клуба есть право выкупа 21-летнего бразильца.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|6-4
|8
|
7
|Химки
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
10
|Кр. Советов
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|
11
|Оренбург
|4
|1
|0
|3
|7-10
|3
|
12
|Факел
|5
|0
|3
|2
|7-11
|3
|
13
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|4
|0
|1
|3
|3-11
|1
|
16
|Урал
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|4
|1
|0