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Мантуан: «Почти все мои знания и навыки — из мини-футбола»

Мантуан рассказал о своих футбольных навыках
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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о своих футбольных навыках.

— О бразильских футболистах существует стереотип: жил в фавелах, играл на пляже, заметили, пригласили в профессиональный футбол. У тебя такой же путь?

— Не совсем. У меня есть старший брат, который в районе десяти лет оказался в системе «Коринтианса». И я пошел вслед за ним. Мне было пять лет, я прошел просмотр. Но до 13 лет я играл в мини-футбол, а уже после этого попал в большой футбол. До этого момента я находился в «Коринтиансе». Но на песке тоже играл — были разные чемпионаты. Да вообще на каком только покрытии я ни играл!

— Как так получилось, что ты оказался в мини-футболе? Все-таки дети мечтают играть в большой футбол.

— Абсолютное большинство игроков в Бразилии начинают как раз с мини-футбола. У нас считается, что этот вид футбола дает очень многое для развития скорости мышления, техники, дриблинга. А уже потом в определенный момент мальчишки меняют паркет на футбольный газон. Могу сказать, что почти все мои знания и навыки — из мини-футбола, — приводит слова Мантуана Sport24.

«Зенит» арендовал Мантуана у «Коринтианса» до конца июня 2023 года, у российского клуба есть право выкупа 21-летнего бразильца.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-13-brazilskiy-novichok-zenita-mantuan-pochti-vse-moi-znaniya-i-navyki-iz-mini-futbola-na-peske-ya-tozhe-igral
Футбол
ФК Зенит
Густаво Мантуан
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