Мантуан намерен полностью отработать свой контракт с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о том, как чувствует себя в Санкт-Петербурге.

«С первого дня я почувствовал большую любовь отовсюду. Меня все хорошо приняли. Я так прочно сросся с этим окружением, идентифицирую себя как игрока «Зенита» и жителя Петербурга. Рассчитываю провести здесь все годы по контракту и завоевать как можно больше трофеев», — цитирует Мантуана Metaratings.ru.

Мантуан играет за «Зенит» с 2022 года на правах аренды из «Коринтианса». На его счету 7 голов и 4 результативные передачи в 34 матчах за петербургскую команду. Вместе с «Зенитом» он стал чемпионом России сезона-2022/23 и обладателем Суперкубка страны.