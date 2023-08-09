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Сегодня, 14:15

Источник: «Зенит» начал переговоры с «Галатасараем» по Дзаньоло

Ана Горшкова
Корреспондент
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Николо Дзаньоло.
Фото Reuters

«Зенит» начал переговоры с «Галатасараем» по трансферу полузащитника Николо Дзаньоло, сообщает журналист Sports Digitale Ягыз Сабунджуоглу.

Ранее другой турецкий журналист заявлял, что некий российский клуб предложил «Галатасараю» 35 миллионов евро за 24-летнего итальянца и готов платить игроку 8 миллионов евро в год.

Дзаньоло перешел из «Ромы» в «Галатасарай» в феврале 2023 года. По данным СМИ, турецкая команда заплатит 16,5 миллиона евро, еще 13 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2027 года.

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Источник: Ягыз Сабунджуоглу
ФК Галатасарай
ФК Зенит
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