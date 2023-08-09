Источник: «Зенит» начал переговоры с «Галатасараем» по Дзаньоло

«Зенит» начал переговоры с «Галатасараем» по трансферу полузащитника Николо Дзаньоло, сообщает журналист Sports Digitale Ягыз Сабунджуоглу.

Ранее другой турецкий журналист заявлял, что некий российский клуб предложил «Галатасараю» 35 миллионов евро за 24-летнего итальянца и готов платить игроку 8 миллионов евро в год.

Дзаньоло перешел из «Ромы» в «Галатасарай» в феврале 2023 года. По данным СМИ, турецкая команда заплатит 16,5 миллиона евро, еще 13 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2027 года.