Тренер индийского клуба «Мохаммедан» и бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о новом тренере красно-белых Паоло Ваноли.

«Мы вообще его не знаем. Только то, что он был помощником Конте, — приводит слова Чернышова «КП». — Но у таких тренеров, как Конте, Анчелотти, Моуриньо, Гвардиола, таких человек 10 в тренерском штабе. Один отвечает за оборону, второй — за атаку. За что там отвечал Ваноли — до сих пор непонятно. Ваноли в «Спартаке» — это риск. Хотя, любой приезд тренера из-за границы — это риск. Сумеет ли он адаптироваться, сумеет ли понять философию клуба? Надо ждать его работы и смотреть, даст ли он результат. Летом уже можно будет говорить о работе Ваноли».

В пятницу, 17 декабря, «Спартак» объявил о назначении Ваноли на пост главного тренера команды. Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с возможной опцией продления на один год.