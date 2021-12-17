Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Чернышов: «Ваноли в «Спартаке» — это риск, непонятно, за что он отвечал в штабе Конте»

17:59
Теги:

Тренер индийского клуба «Мохаммедан» и бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о новом тренере красно-белых Паоло Ваноли.

«Мы вообще его не знаем. Только то, что он был помощником Конте, — приводит слова Чернышова «КП». — Но у таких тренеров, как Конте, Анчелотти, Моуриньо, Гвардиола, таких человек 10 в тренерском штабе. Один отвечает за оборону, второй — за атаку. За что там отвечал Ваноли — до сих пор непонятно. Ваноли в «Спартаке» — это риск. Хотя, любой приезд тренера из-за границы — это риск. Сумеет ли он адаптироваться, сумеет ли понять философию клуба? Надо ждать его работы и смотреть, даст ли он результат. Летом уже можно будет говорить о работе Ваноли».

В пятницу, 17 декабря, «Спартак» объявил о назначении Ваноли на пост главного тренера команды. Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с возможной опцией продления на один год.

Дополнительная информация:

https://www.kp.ru/sports/futbol/trener-chernyshov-vyigryvaet-chempionat-v-indiii-gotov-prinyat-predlozhenie-ot-feduna/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анна Горшкова все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Мир фигурного катания обеспокоен состоянием здоровья Татьяны Тарасовой. Она была госпитализирована
В Германии назвали условие начала поставок по «Северному потоку - 2»
1
0
Реклама
Материалы сюжета: «Спартак»: Паоло Ваноли — новый главный тренер «Спартака», Руй Витория уволен, результаты в сезоне 2021/22