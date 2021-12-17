Чернышов: «Ваноли в «Спартаке» — это риск, непонятно, за что он отвечал в штабе Конте»
Тренер индийского клуба «Мохаммедан» и бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов поделился мнением о новом тренере красно-белых Паоло Ваноли.
«Мы вообще его не знаем. Только то, что он был помощником Конте, — приводит слова Чернышова «КП». — Но у таких тренеров, как Конте, Анчелотти, Моуриньо, Гвардиола, таких человек 10 в тренерском штабе. Один отвечает за оборону, второй — за атаку. За что там отвечал Ваноли — до сих пор непонятно. Ваноли в «Спартаке» — это риск. Хотя, любой приезд тренера из-за границы — это риск. Сумеет ли он адаптироваться, сумеет ли понять философию клуба? Надо ждать его работы и смотреть, даст ли он результат. Летом уже можно будет говорить о работе Ваноли».
В пятницу, 17 декабря, «Спартак» объявил о назначении Ваноли на пост главного тренера команды. Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с возможной опцией продления на один год.
Дополнительная информация:
https://www.kp.ru/sports/futbol/trener-chernyshov-vyigryvaet-chempionat-v-indiii-gotov-prinyat-predlozhenie-ot-feduna/
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