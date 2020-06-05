Нападающий «Урала» Павел Погребняк, который недавно вылечился от коронавируса, в интервью «СЭ» рассказал, как чувствуют себя его родные.

— К счастью, детей (у Павла три сына. — Прим. А.Л.) и жену Марию заболевание коснулось лишь в легкой форме. А вот маму пришлось увезти в клинику и теперь за ее состоянием супруга следит круглосуточно, — подчеркнул Погребняк.

— Недавно Мария написала в соцсетях, что медики и полиция постоянно наведываются к вам домой с проверками — соблюдает ли семья все требования самоизоляции.

— Значит, фамилию Погребняк уважают (смеется). А если серьезно, то, наверное, надо поменьше привлекать к себе внимание в интернете — как видите, иногда это выходит боком. (Александр Львов)

Полностью интервью Павла Погребняка — здесь