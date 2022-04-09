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Сегодня, 11:54

В «Арсенале» высказались об идее создания Кубка Лиги для команд РПЛ

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном создании нового турнира — Кубка Лиги для команд РПЛ.

«Мы же должны где-то играть, это правильное решение. Это будет лучше и для зрителей, и для футболистов. Чем больше игр — тем лучше. Растут молодые ребята. Будет интерес к этому турниру и в регионах. Такой турнир обязательно нужен», — сказал Аджоев «СЭ».

Как сообщает «РБ Спорт», предполагается создание Кубка Лиги, в котором будут участвовать представители только клубов РПЛ. У турнира будет солидный призовой фонд, а играть будут по формуле Кубка России до его реформы — один раунд — два матча (дома и в гостях).

В нынешнем сезоне Тинькофф чемпионата России «Арсенал» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, набрав 21 балл в 23-х матчах.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Зенит

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Арсенал Т

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Ливерпуль

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
1
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
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 - : -
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