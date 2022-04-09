В «Арсенале» высказались об идее создания Кубка Лиги для команд РПЛ

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном создании нового турнира — Кубка Лиги для команд РПЛ.

«Мы же должны где-то играть, это правильное решение. Это будет лучше и для зрителей, и для футболистов. Чем больше игр — тем лучше. Растут молодые ребята. Будет интерес к этому турниру и в регионах. Такой турнир обязательно нужен», — сказал Аджоев «СЭ».

Как сообщает «РБ Спорт», предполагается создание Кубка Лиги, в котором будут участвовать представители только клубов РПЛ. У турнира будет солидный призовой фонд, а играть будут по формуле Кубка России до его реформы — один раунд — два матча (дома и в гостях).

В нынешнем сезоне Тинькофф чемпионата России «Арсенал» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, набрав 21 балл в 23-х матчах.