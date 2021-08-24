Мамаев: «На поминках отца приходит сообщение от Аланы: «Мне пришли крема на 70 тысяч, оплати»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал об общении с бывшей супругой Аланой Мамаевой.

«После развода у меня уходит из жизни отец, и с того момента все развернулось в обратную сторону. Человек приехал на похороны с якобы искренней поддержкой, мнимой как оказалось. У отца девять дней. Поминки, приехали дети. И мне приходит сообщение с оплатой на крема на 70 тысяч. С текстом: «Мне пришли крема, оплати мне». Я ответил ей одной фразой: «Без меня». И тут началось: «А что делать, как мне жить». Я сказал ей, чтобы она жила по средствам. Я сказал, что ее поддержка была в том, чтобы выставлять счета.

Это при том, что я ей перевел после развода 10 миллионов рублей. Она сказала: «Мне что Nivea начинать пользоваться?» Представляете, в каком я был состоянии? Я ей просто ответил: «Не трогай меня» На что она ответила: «Вези детей сюда». Я ее просто заблокировал. Через несколько минут няня, которая воспитывала детей (95 процентов воспитания с женской стороны ее). Она попросила меня на пару минут и сказал, что Алана сказала ей срочно забрать детей. Я ей сказал, что этого не будет. После этого пошли угрозы, что она (Алана) вызовет полицию. Я решил, что этого человека в моей жизни не будет никогда.

Она выставляет скрины, что я перевожу по 30 тысяч, но ни слова ни сказала, что я перевел 10 миллионов. Всего я ей перевел 11 миллионов рублей. Говорит, что ей не хватает денег на детей? Я не отказываюсь от алиментов, но говорить, что нет денег, живя в квартире за полмиллиона долларов ездя на Бентли... Давайте будем объективны», — рассказал Мамаев в интервью Нобелю Арустамяну на канале «Матч ТВ».

Мамаева в марте сообщила, что муж изменил ей с испанской моделью, находясь на зимних сборах с «Ростовом» в Марбелье, и подала на развод. В апреле Алана и Павел были официально разведены после восьми лет брака. Вместе пара воспитывала общую дочь Алису. Кроме того, у Мамаевой есть сын Алекс от первого брака.

24 августа комментатор и журналист Нобель Арустамян объявил о том, что покинул «Матч ТВ». Причиной стало это интервью с Мамаевым.