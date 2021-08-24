Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал об отношениях с бывшей женой Аланой Мамаевой после развода.

«Суды только начинаются. Я готов и хочу подписать с ней мировое соглашение. Не хочу, чтобы этот человек существовал в моей жизни. Она завралась во всем, она оскорбляет меня и моих близких. Не хочу, чтобы она существовала со мной в одном пространстве. Она голословно утверждает, что я способствовал лишению родительских прав Саши Липового. Я сказал, что не буду влезать в эту ситуацию. Я сказал Липовому все так, как было. Он ответил, что она ему сказал по-другому.

Она говорит, что я отказался от ребенка. Я никогда этого не сделаю. Липовой мне звонил и сказал, что хочет восстановить отношения с Алексом. Я сказал ему, что ему е никто не запрещал общаться с ребенком.

Я решил, что будут судиться с ней во всем: за ребенка, за движимое и недвижимое имущество. Была злость на нее. Я хотел забрать по максимуму. В том числе и ребенка», — рассказал Мамаев в интервью Нобелю Арустамяну на канале «Матч ТВ».

Мамаева в марте сообщила, что муж изменил ей с испанской моделью, находясь на зимних сборах с «Ростовом» в Марбелье, и подала на развод. В апреле Алана и Павел были официально разведены после восьми лет брака. Вместе пара воспитывала общую дочь Алису. Кроме того, у Мамаевой есть сын Алекс от первого брака.

24 августа комментатор и журналист Нобель Арустамян объявил о том, что покинул «Матч ТВ». Причиной стало это интервью с Мамаевым.