Агент Койта — об уходе в «Генчлербирлиги»: «Мы практически пришли к соглашению»

Представитель и брат нападающего ЦСКА Секу Койта Мамаду Койта в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе игрока в турецкий «Генчлербирлиги».

«Мы практически пришли к соглашению. Возможен трансфер за 2 миллиона евро. Срок контракта — два года», — сказал Койта «СЭ».

Койта выступает за ЦСКА с 2024 года. Контракт 25-летнего малийца с клубом рассчитан до лета 202 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

