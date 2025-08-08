Агент Миранчука: «Возможный переход Антона в «Динамо»? Сейчас точно не время это обсуждать»

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Сьона» Антона Миранчука, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе 29-летнего игрока в «Динамо».

Ранее президент «Сьона» Кристиан Константин сообщил об интересе московского клуба к игроку.

«Наверное, неправильно будет комментировать слова президента «Сьона». Что касается переговоров [с «Динамо»], то давайте возьмем паузу. Сейчас точно не время это обсуждать», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. За швейцарский клуб игрок провел 25 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

