8 августа, 11:20

Алешин — о Бубнове: «Злой. Наверное, потому, что у него не получается. Тренером не стал из-за своих амбиций, характера»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель

Известный журналист и писатель, автор книг о Симоняне, Якушине, Шестерневе, Численко, Семине и других звездах отечественного футбола Павел Алешин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об Александре Бубнове и Юрии Севидове.

— И Бубнова, и Севидова в журналистику привел я.

— Каким образом?

— Мне их Аркадий Галинский посоветовал. Сначала я Бубнова подтянул. Сделали обзор в «Футболе». Тогда Бубнов еще посдержаннее был. Со временем, смотрю, становится все злее. Говорю: «Саш, может, мы это уберем? Ты же наезжаешь на людей, которые работают...» — «Они сегодня работают, завтра не будут!» Елки-палки, нельзя же так.

— Остановились на Севидове?

— Юра — другое дело. Я счастлив, что ему помог. Умница, как в футболе разбирался!

— А Бубнов?

— Тоже. Но он злой. Наверное, потому, что у него не получается. Тренером не стал из-за своих амбиций, характера. Севидов же был прекрасным тренером. Если бы не проблемы с алкоголем... Вдруг р-раз — и пропадал.

— Так срывался?

— Да.

Павел Алешин: «Модрича привозили в «Спартак». Стоил 300 тысяч евро. Завернули: «Маленький. Не подходит»
Александр Бубнов
  • Archon

    Бубнов = потнтовый болван..Не зря Бесков его материл и опускал "ниже ватерлинии". Бубнов очень бесился,когда Бесков его удалял,не выставляя в основном составе...А тут он якобы уже "эксперт",бёныть))) Есть прикол на ютюбе,Бесков-Бубнову:" А вы,молодой человек, сегодня играть НЕ будете"(с) ))) А Бубнов сидит(в раздевалке) ,глаза и рога в пол..))

    15.08.2025

  • chimega

    Агрессивный и вспыльчивый. Каким был на поле, таким остался и вне его. Но интересно за ним наблюдать. Нескучный. )))

    08.08.2025

  • Max Stch

    Евгений Ловчев: Бубнов бы еще об мне написал, что я пьяница и по проституткам ходил. Но все знают, что я непьющий.

    08.08.2025

  • Millwall82

    ну это на ТВ картинку лишь только, во многом Бубнов ведь прав был. Но называть злом критику, такое себе.

    08.08.2025

  • Slim Tallers

    Бубнов не злой,а озлобленный. Недокоммуняка,недокоммерсант,недотренер.Пытался быть Жириновским от футбола - не хватило интеллекта. Всё равно без него скучно. Пусть и фрик,но своеобразный.

    08.08.2025

  • Комсомолец 70-х

    Фриковатый - это точно. Но не злобный, а скорее склочный.

    08.08.2025

  • Millwall82

    Злой? Конструктивная критика это зло? Бубнов конечно фриковатый, но явно не злобный. Зла он никому не причинил. Видимо потому что не пил (с какой кстати спортсмен должен пить), Алешин считает его злом.

    08.08.2025

  • Ехидный старикан

    Помню как словесно рубились Бубнов и Ловчев,чуть не драки в прямом эфире. Оба были злые,не стеснялись в выражениях,оба не состоялись как тренеры.Правда Ловчев приводил Спартак к золотым медалям в мини-футболе.

    08.08.2025

  • За спорт!

    В точку, это про местного дундучка спринта, хотя куда ему до бубна.

    08.08.2025

