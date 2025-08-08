Алешин — о Бубнове: «Злой. Наверное, потому, что у него не получается. Тренером не стал из-за своих амбиций, характера»

Известный журналист и писатель, автор книг о Симоняне, Якушине, Шестерневе, Численко, Семине и других звездах отечественного футбола Павел Алешин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об Александре Бубнове и Юрии Севидове.

— И Бубнова, и Севидова в журналистику привел я.

— Каким образом?

— Мне их Аркадий Галинский посоветовал. Сначала я Бубнова подтянул. Сделали обзор в «Футболе». Тогда Бубнов еще посдержаннее был. Со временем, смотрю, становится все злее. Говорю: «Саш, может, мы это уберем? Ты же наезжаешь на людей, которые работают...» — «Они сегодня работают, завтра не будут!» Елки-палки, нельзя же так.

— Остановились на Севидове?

— Юра — другое дело. Я счастлив, что ему помог. Умница, как в футболе разбирался!

— А Бубнов?

— Тоже. Но он злой. Наверное, потому, что у него не получается. Тренером не стал из-за своих амбиций, характера. Севидов же был прекрасным тренером. Если бы не проблемы с алкоголем... Вдруг р-раз — и пропадал.

— Так срывался?

— Да.