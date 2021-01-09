Мама Титова уверена: игрок спас «Спартак», взяв вину за бромантан на себя

Людмила Титова, мать бывшего капитана «Спартака» Егора Титова, стала героиней передачи «Мама знает все» на «Авторадио». Она выразила уверенность, что полузащитник спас клуб от дисквалификации в истории с допинговым делом. В 2004 году Титов был отстранен на один год от футбола из-за положительной допинг-пробы на запрещенный препарат бромантан.

— Мое мнение: если бы Егор не взял это на себя и начал развивать всю эту ситуацию, рассказывать, что и как, то я думаю, что «Спартак» как команда был бы дисквалифицирован, — цитирует официальный сайт РФС Титову. — Всю команду восстанавливали после. Их кормить начали таблетками этими, которые...

Вы знаете, наверное, историю, откуда взялся этот бромантан? Во время войны его создали, и он давался людям, чтобы они не спали. Я не понимаю, зачем футболистам это.

— То есть, можно сказать, что Егор, прикрывая всю команду, подставил под обстрел себя?

— Да. Ему даже нельзя было на тренировки приходить, появляться в клубе. Тяжелый был год, конечно.