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Мама Титова уверена: игрок спас «Спартак», взяв вину за бромантан на себя

9 января 2021, 23:46
Егор Титов. Фото Александр Вильф, -
Егор Титов. Фото Александр Вильф, -
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Людмила Титова, мать бывшего капитана «Спартака» Егора Титова, стала героиней передачи «Мама знает все» на «Авторадио». Она выразила уверенность, что полузащитник спас клуб от дисквалификации в истории с допинговым делом. В 2004 году Титов был отстранен на один год от футбола из-за положительной допинг-пробы на запрещенный препарат бромантан.

— Мое мнение: если бы Егор не взял это на себя и начал развивать всю эту ситуацию, рассказывать, что и как, то я думаю, что «Спартак» как команда был бы дисквалифицирован, — цитирует официальный сайт РФС Титову. — Всю команду восстанавливали после. Их кормить начали таблетками этими, которые...

Вы знаете, наверное, историю, откуда взялся этот бромантан? Во время войны его создали, и он давался людям, чтобы они не спали. Я не понимаю, зачем футболистам это.

— То есть, можно сказать, что Егор, прикрывая всю команду, подставил под обстрел себя?

— Да. Ему даже нельзя было на тренировки приходить, появляться в клубе. Тяжелый был год, конечно.

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/212966

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