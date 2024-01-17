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Сегодня, 12:45

Гусев: «Главным «дедом» того ЦСКА был Газзаев»

Гусев рассказал, что Газзаев не позволил бы начаться дедовщине в ЦСКА
Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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Валерий Газзаев и Ролан Гусев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал о порядках внутри коллектива в начале нулевых.

«У нас тогда собрался потрясающий коллектив, — вспоминает Гусев. — Игорь сразу проявил себя и в спортивном, и в бытовом плане, так что он сразу влился. К нему все с большим уважением относились. Он понимал, где старшие ребята, а где младшие. У него всегда эта субординация присутствовала. А вообще у нас был только один «дед» в команде — Валерий Георгиевич Газзаев. Ну это я так условно говорю, потому что он никому бы не позволил, чтоб какая-то дедовщина началась в коллективе».

В конце прошлого года на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован документальный сериал, посвященный жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон».

Игорь Акинфеев после дебютного матча с &laquo;Крыльями Советов&raquo;, в&nbsp;котором он&nbsp;отбил пенальти. «Эй, Акинфей, молодой, за пивком сгоняй!» Как 16-летний вратарь попал в основу ЦСКА

Ролан Гусев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Мама Акинфеева: «Я испугалась, когда Игоря вызвали в основу ЦСКА»

Стал известен клуб Саудовской Аравии, который хочет подписать форварда «Зенита» Кассьерру
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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