Малышев: «Джикия остается и, надеюсь, еще поможет «Спартаку»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о будущем капитана команды Георгия Джикии.

«Мы с Георгием в нормальных рабочих отношениях. Обсудили все вопросы. Он остается в клубе и, надеюсь, еще поможет «Спартаку». В «Спартаке» агенты не могут диктовать условия. А тренер? Решения у нас принимает клуб», — подчеркнул Малышев.

Ранее сам Джикия допустил, что перестал играть не по спортивным причинам.

5 февраля агент футболиста Вадим Шпинев сообщил, что контракт капитана красно-белых не будет продлен, если в клубе останется главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

В этом сезоне 30-летний Джикия провел за «Спартак» 9 матчей. Его контракт заканчивается летом 2024 года.