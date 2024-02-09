Гендиректор «Спартака» — об Амарале: «На должность рассматривали более 10 кандидатур»

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев рассказал, как клуб остановился на выборе Томаша Амарала в качестве спортивного директора.

«Была совместная работа руководства. Рассматривали более 10 кандидатур. Приняли решение. Несмотря на молодость, обладает опытом работы в клубе, который выстроил систему подготовки игроков, которую мы бы хотели видеть у себя», — сказал Малышев.

22 декабря 2023 года «Спартак» объявил, что новым спортивным директором клуба стал португалец Томаш Амарал. До этого он работал в «Бенфике».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров.