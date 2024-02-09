Малышев рассказал, почему «Спартак» подписал Угальде

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, почему московский клуб подписал нападающего Манфреда Угальде.

— Почему остановили выбор на Угальде?

— Изучали разных игроков. Угальде оказался подходящим. Это кандидатура Амарала. Хочется верить, что он будет прибавлять, и его трансферная стоимость вырастет. Сейчас мы вынуждены были реагировать на имеющиеся проблемы. Но хотим выстроить систему на будущее

— Этот трансфер с переплатой?

— Это не секрет. Поправка на страну. Пока проблем с переводом денег нет. Все по плану.