Маляров: «Хорошо, если ты играл в «Зените» и заработал кучу бабла, а от некоторых из первой лиги не остается ни следа»
Защитник «Балтики» Кирилл Маляров считает, что футболисты должны продвигать себя и за пределами поля.
«Знаешь, это я такой: общаюсь в медиа и одновременно подкрепляю сказанное на поле. А многие мало говорят и много делают. Твой век короток: уходишь из футбола, и от тебя не остается вообще ничего: ни интервью, ни историй. Хорошо, если ты играл в «Зените» и заработал кучу бабла. А некоторые не вылезают в первой и второй лигах — и ни следа. Сейчас нужно развиваться в соцсетях. Можно находить людей, которые могут тебя продвинуть. Я вот сошелся с «Коммент.Биги». Со всеми общаюсь, и со мной хотят общаться, мне есть, что рассказать. Это реально круто!» — цитирует игрока Sport24.
Маляров является воспитанником академии «Спартака». С 2022 года он выступает за «Балтику», в составе которой стал серебряным призером первой лиги сезона-2022/23.
В минувшем сезоне 26-летний футболист провел 33 матча в ФНЛ-1, отметился 2 голами и 7 результативными передачами.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -