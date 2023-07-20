Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном уходе бразильского форварда Малкома.

«К новости относимся абсолютно нормально, то, что многие клубы интересуются нашими игроками, это хорошо. Что касается самих игроков, то это им принимать решение, где продолжать свою дальнейшую карьеру. В нем должны учитываться несколько факторов, в том числе интересы клуба и интересы самого игрока. Ребята сделали и делают очень много для команды, и право выбора должно оставаться у них при соблюдении интересов клуба», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Ранее инсайдер Николо Скира сообщал, что 26-летний бразилец подпишет с «Аль-Хилялем» контракт до 2026 года, зарплата — 18 миллионов евро в год.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. Его действующий контракт рассчитан до конца июня 2026 года. В сезоне-2022/23 форвард сыграл 33 матча, забил 26 голов и отдал 9 результативных передач.