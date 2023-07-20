Петрушин: «Пари НН» может сыграть вничью с «Зенитом», а «Спартак» обыграет «Оренбург»
Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Пари НН» в рамках первого тура нового сезона РПЛ.
«По последним матчам «Зенит» не впечатлил. Не в очень хорошем состоянии находятся ведущие игроки — Малком, Клаудиньо. Если Юрану удастся выключить этих ребят, «Пари НН» вполне может сыграть дома вничью. А если повезет, то и обыграть смогут. Все-таки питерцы сейчас не в том состоянии. То, что я увидел в предсезонном турнире, меня не впечатлило», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Петрушина.
Также он уверен, что «Спартак» на старте сезона одержит победу над «Оренбургом».
«Спартак» обыграет гостей. Все-таки у «Оренбурга» была смена тренера, и мы не знаем, что из себя представляет Ярошик как тренер. Я не уверен, что будет разгром, но главное для красно-белых — набрать три очка и удачно начать сезон. 1:0 — это тоже победа. За нее также дают три очка. Поэтому счет здесь не так важен. Главное — победить», — добавил экс-футболист.
Матч «Зенит» — «Пари НН» пройдет 22 июля и начнется в 15.15 по московскому времени. «Спартак» сыграет с «Оренбургом» 23 июля. Начало игры — в 17.30 по мск.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -