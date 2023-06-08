Малком: «В следующем году я могу забить еще больше»

Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» заявил, что в следующем сезоне может забить еще больше голов.

— Сейчас ты лучший игрок чемпионата, но первые два года в России тебе давались с трудом. Хоть раз возникала мысль о том, чтобы бросить все и уехать из «Зенита»? Как ты реагировал на критику?

— Первые два года были очень сложными — не столько физически, сколько ментально. Почти сразу после перехода я получил травму, мне сделали операцию, и я был лишен возможности быть на поле и показывать то, на что способен. Но у меня ни разу не возникала мысль о том, чтобы все бросить и уехать из «Зенита». Я знал, что мое время придет. Знал, что, как только тело позволит, я сумею убедить людей в том, что приехал в «Зенит» не зарабатывать деньги, а творить на поле и войти в историю клуба. Уже в прошлом сезоне я почувствовал, что набираю обороты. Но я понимал, что могу больше. И даже сейчас, после такого фантастического сезона, я уверен, что и это не предел. В следующем году я могу забить еще больше мячей, отдать еще больше передач, а также помочь клубу выиграть еще больше трофеев.

«СЭ» провел традиционный опрос всех клубов РПЛ в сезоне-2022/23 и определил лучшего футболиста в чемпионате России — им стал форвард «Зенита» Малком.

26-летний Малком забил 23 мяча в 27 матчах чемпионата и стал лучшим бомбардиром турнира, также на его счету 7 голевых передач. Бразилец помог клубу из Санкт-Петербурга выиграть золото РПЛ в пятый раз подряд и получить вторую звезду за 10 титулов в национальной лиге (один — в чемпионате СССР).