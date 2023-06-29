Юран о матче «Пари НН» со «Спартаком»: «Парни бились, понимали, что проиграть нельзя!»
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран оценил ничью со «Спартаком» (0:0) в 29-м туре РПЛ-2022/23.
— Что тогда чувствовали после гостевой ничьей со «Спартаком»?
— Удовлетворение. Гордость? Это слишком громкое слово в данном случае. Да, «Спартак» — флагман нашего футбола. Всегда приятно сыграть с таким соперником. Ничья на поле москвичей — хороший результат. Порадовался за парней. Они бились, жили этой игрой. Нам точно нельзя было проигрывать. Ребята с запредельной самоотдачей выполнили установку. Даже могли победить. В итоге ничья. Было приятно. Значит, наши мысли, слова до матча дошли до подопечных. Не забывайте еще и о том, что «Спартаку» три очка нужны были как воздух. Красно-белые боролись за второе место.
В общем, сделали тогда шаг к тому, чтобы избежать стыков. К сожалению, в последнем туре «Спартак» нас подвел, проиграв «Крыльям» (улыбается). А так бы мы остались в РПЛ напрямую. Ну ничего. Победили в стыках.
Юран возглавляет «Пари НН» с апреля 2023 года. В сезоне-2022/23 нижегородцы заняли 13-е место в РПЛ, в стыковых матчах за право выступать в премьер-лиге команда победила «Родину» (3:0, 0:2).
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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