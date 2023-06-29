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Сегодня, 11:00

Юран о матче «Пари НН» со «Спартаком»: «Парни бились, понимали, что проиграть нельзя!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Львов
Обозреватель
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Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран оценил ничью со «Спартаком» (0:0) в 29-м туре РПЛ-2022/23.

— Что тогда чувствовали после гостевой ничьей со «Спартаком»?

— Удовлетворение. Гордость? Это слишком громкое слово в данном случае. Да, «Спартак» — флагман нашего футбола. Всегда приятно сыграть с таким соперником. Ничья на поле москвичей — хороший результат. Порадовался за парней. Они бились, жили этой игрой. Нам точно нельзя было проигрывать. Ребята с запредельной самоотдачей выполнили установку. Даже могли победить. В итоге ничья. Было приятно. Значит, наши мысли, слова до матча дошли до подопечных. Не забывайте еще и о том, что «Спартаку» три очка нужны были как воздух. Красно-белые боролись за второе место.

В общем, сделали тогда шаг к тому, чтобы избежать стыков. К сожалению, в последнем туре «Спартак» нас подвел, проиграв «Крыльям» (улыбается). А так бы мы остались в РПЛ напрямую. Ну ничего. Победили в стыках.

Юран возглавляет «Пари НН» с апреля 2023 года. В сезоне-2022/23 нижегородцы заняли 13-е место в РПЛ, в стыковых матчах за право выступать в премьер-лиге команда победила «Родину» (3:0, 0:2).

Сергей Юран и&nbsp;Дмитрий Парфенов. «Обещал, что «Пари НН» не вылетит, — мы это сделали. Вот только «Спартак» нас подвел». Интервью Сергея Юрана

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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22.07 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
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Ростов – Факел
 - : -
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Динамо – Краснодар
 - : -
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Локомотив – Рубин
 - : -
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Ахмат – Кр. Советов
 - : -
22.07 00:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Пари НН – Зенит
 - : -
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