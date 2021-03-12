Малафеев считает, что падение России в рейтинге УЕФА было ожидаемо

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал «СЭ» падение России на 8-ю строчку в рейтинге УЕФА.

«В последнее время российские клубы не сильно радуют ни болельщиков, ни специалистов результатами в еврокубках. Понятно, что падение в рейтинге УЕФА было ожидаемо. Конечно, учитывая определенную не очень хорошую тенденцию, Россия будет и дальше терять позиции, лишаться больших вариантов для того, чтобы набирать эти очки в еврокубках. Но сказать, что это общий показатель уровня российского футбола, наверно, можно только в том случае, если мы вслед за «успехами» клубов увидим показатели сборной, которые также будут стремиться вниз», — сказал Малафеев «СЭ».

Вячеслав Малафеев считает, что тогда это можно будет суммировать и действительно вывести общий знаменатель, что все очень плохо, хотя в принципе и сейчас радоваться особо нечему, но все равно есть определенные моменты, которые могут изменить ситуацию.

«Хотелось бы верить и в сборную, и в клубы, и что Россия будет все-таки набирать футбольные обороты. Понятно, что есть проблемные ситуации, которые можно постоянно муссировать, обсуждать и делать на этом акцент в сравнительном отношении, и в конечном итоге говорить: «Что бы там ни происходило, у нас все плохо», я бы так не стал делать. Это, конечно, печально, но в целом — поправимо. Для этого, может, сейчас не так много предпосылок, но все-таки предыдущие результаты показывали, что все возможно, поэтому будем только надеяться на лучшее и верить», — добавил Малафеев.

Победа «Аякса» над «Янг Бойз» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы принесла в четверг Голландии два зачетных очка и 0,4 балла. Таким образом, ее коэффициент в этом сезоне составил 8,400 балла, а по сумме последних пяти сезонов — 38,400. У России — 38,382 балла. Впервые с сезона 2012/2013 Россия выпала из топ-7 ведущих ассоциаций в рейтинге УЕФА.

(Екатерина Звенигородская)