Абаев считает, что на данный момент в РПЛ нет дефицита качественных вратарей

Бывший вратарь московского «Локомотива» Илья Абаев рассказал, что думает об уровне вратарей в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Сейчас в нашем чемпионате действительно достаточно возрастных вратарей, которые являются основными в своих командах. Понятное дело, что скоро им придётся уступить место более молодым ребятам. Клубам придется постепенно подводить нового кандидата на роль первого номера, чтобы этот процесс прошел максимально безболезненно. Клубам нужно будет задуматься, подтягивать кого-то из своих воспитанников или искать более опытного голкипера на стороне.

В данной ситуации показателен путь Лантратова, который начинал в «Локомотиве», потом ушел из команды, набрался опыта в Первой лиге, в «Химках», и сейчас безоговорочно занимает место в воротах железнодорожников», — цитирует Абаева Legalbet.

После 19 туров РПЛ лучшими голкиперами по числу сухих матчей являются игрок «Краснодара» Матвей Сафонов и футболист «Рубина» Юрий Дюпин («Рубин»), у обоих вратарей по восемь матчей на ноль.