Малафеев о том, станет ли Латышонок первым номером «Зенита»: «Все в его руках»

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев ответил на вопрос «СЭ», станет ли голкипер «Зенита» Евгений Латышонок первым номером в команде.

«Сейчас сложно сказать однозначно. У «Зенита» сильный состав, есть опытные вратари. Многое будет зависеть от самого Евгения — его работоспособности, умения быстро адаптироваться к новому уровню, умения проявить себя в условиях конкуренции. Все в его руках, шансы завоевать место в старте есть у каждого», — сказал Малафеев «СЭ».

Латышонок с лета 2019 года выступал за «Балтику». В минувшем сезоне он провел за калининградскую команду 34 матча во всех турнирах, пропустил 44 мяча и 8 раз отыграл на ноль.

«Балтика» в сезоне-2023/24 заняла предпоследнее место в РПЛ и вылетела в первую лигу. «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России.