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Максимилиан Филипп: «Локомотив»? Нет проблем»

08:05
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Новичок московского «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» признался, что готов сыграть против «Локомотива» с первых минут. Матч состоится в эти выходные в рамках 6-го тура чемпионата России.

 
Январь. Игрок дортмундской &laquo;Боруссии&raquo; Максимилиан Филипп.Первое интервью Филиппа в «Динамо». Трансфер, неуважение «Вольфсбурга», страх матери, безумные фанаты Дортмунда

— Как оцените свою нынешнюю форму?

— Я пока готов не на сто процентов, но весьма неплохо. В плане игры все в порядке, физически еще могу немного добавить. В ближайшее время рассчитываю набрать оптимальные кондиции.

— В воскресенье готовы сыграть против «Локомотива» с первых минут?

— Нет проблем.

— Вы уже поняли, как именно играет «Динамо»?

— Да. Дмитрий Хохлов требует много, но так и должно быть. Для умного игрока, каковым себя считаю, нет ничего сложного. Я не первый день в футболе, многое уже повидал, так что прекрасно понимаю, какие требования тренера, что он хочет видеть в исполнении команды. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Филиппа

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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