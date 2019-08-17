Максимилиан Филипп: «Локомотив»? Нет проблем»

Новичок московского «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» признался, что готов сыграть против «Локомотива» с первых минут. Матч состоится в эти выходные в рамках 6-го тура чемпионата России.

— Как оцените свою нынешнюю форму?

— Я пока готов не на сто процентов, но весьма неплохо. В плане игры все в порядке, физически еще могу немного добавить. В ближайшее время рассчитываю набрать оптимальные кондиции.

— В воскресенье готовы сыграть против «Локомотива» с первых минут?

— Нет проблем.

— Вы уже поняли, как именно играет «Динамо»?

— Да. Дмитрий Хохлов требует много, но так и должно быть. Для умного игрока, каковым себя считаю, нет ничего сложного. Я не первый день в футболе, многое уже повидал, так что прекрасно понимаю, какие требования тренера, что он хочет видеть в исполнении команды. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Филиппа