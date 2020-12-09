РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Максименко признан лучшим игроком «Спартака» прошлого сезона по версии болельщиков

21:24
Александр Максименко. Фото ФК «Спартак»
Александр Максименко. Фото ФК «Спартак»
Теги:

На «Открытие Арене» состоялась церемония вручения традиционных наград лучшему игроку «Спартака» прошлого сезона по версии болельщиков — голкиперу Александру Максименко, сообщает сайт клуба.

— Благодарю болельщиков, которые за меня проголосовали, — сказал Максименко. — Очень приятно получить сразу и «Кабана», и «Гладиатора». Постараюсь оправдать надежды зрителей и в этом сезоне, буду делать все возможное на благо «Спартака»!

«Золотой кабан» вручается с 2002 года. Обладателем награды становились Владимир Бесчастных, Егор Титов, Войцех Ковалевски, Роман Павлюченко, Стипе Плетикоса, Алекс, Веллитон, Андрей Дикань, Дмитрий Комбаров, Юра Мовсисян, Квинси Промес, Массимо Каррера, Луис Адриано и Георгий Джикия.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-12-09-zolotoy_kaban_i_gladiator_goda_dlya_maksimenko/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир