Максименко признан лучшим игроком «Спартака» прошлого сезона по версии болельщиков

На «Открытие Арене» состоялась церемония вручения традиционных наград лучшему игроку «Спартака» прошлого сезона по версии болельщиков — голкиперу Александру Максименко, сообщает сайт клуба.

— Благодарю болельщиков, которые за меня проголосовали, — сказал Максименко. — Очень приятно получить сразу и «Кабана», и «Гладиатора». Постараюсь оправдать надежды зрителей и в этом сезоне, буду делать все возможное на благо «Спартака»!

«Золотой кабан» вручается с 2002 года. Обладателем награды становились Владимир Бесчастных, Егор Титов, Войцех Ковалевски, Роман Павлюченко, Стипе Плетикоса, Алекс, Веллитон, Андрей Дикань, Дмитрий Комбаров, Юра Мовсисян, Квинси Промес, Массимо Каррера, Луис Адриано и Георгий Джикия.