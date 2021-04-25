Максименко «атакует» Черчесова и Диканя

Вратарь Александр Максименко провел шестой сухой матч в сезоне-2020/21, который пришелся на игру 27-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0) и 25-й — в целом в карьере.

Он стал шестым вратарем, который добрался до этой отметки, выступая за «Спартак».

При этом 23-летний голкипер, который пропустит следующую игру из-за перебора желтых карточек, по числу «сухарей» вплотную подобрался к Станиславу Черчесову и Андрею Диканю. Рекорд клуба принадлежит Александру Филимонову — 65.

Лидеры «Спартака» по сухим матчам в чемпионатах России: