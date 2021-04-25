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Максименко «атакует» Черчесова и Диканя

20:16
Александр Максименко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Максименко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вратарь Александр Максименко провел шестой сухой матч в сезоне-2020/21, который пришелся на игру 27-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0) и 25-й — в целом в карьере.

Он стал шестым вратарем, который добрался до этой отметки, выступая за «Спартак».

При этом 23-летний голкипер, который пропустит следующую игру из-за перебора желтых карточек, по числу «сухарей» вплотную подобрался к Станиславу Черчесову и Андрею Диканю. Рекорд клуба принадлежит Александру Филимонову — 65.

Лидеры «Спартака» по сухим матчам в чемпионатах России:

Вратарь

Годы выступлений

Всего матчей

Пропущенные голы

Сухие матчи

Александр Филимонов

1996-2001

147

122

65

Артем Ребров

2011-н.в.

113

134

42

Войцех Ковалевски

2003-2006

94

111

27

Станислав Черчесов

1992-1993, 1995, 2002

52

32

26

Андрей Дикань

2010-2014

69

79

26

Александр Максименко

2018-н.в.

79

86

25

Стипе Плетикоса

2007-2009

63

74

19

Сергей Песьяков

2010, 2012-2017

36

43

15

Максим Левицкий

2001-2002

39

37

15

Сослан Джанаев

2009-2010

38

41

13
Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры