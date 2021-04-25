Максименко «атакует» Черчесова и Диканя
Вратарь Александр Максименко провел шестой сухой матч в сезоне-2020/21, который пришелся на игру 27-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0) и 25-й — в целом в карьере.
Он стал шестым вратарем, который добрался до этой отметки, выступая за «Спартак».
При этом 23-летний голкипер, который пропустит следующую игру из-за перебора желтых карточек, по числу «сухарей» вплотную подобрался к Станиславу Черчесову и Андрею Диканю. Рекорд клуба принадлежит Александру Филимонову — 65.
Лидеры «Спартака» по сухим матчам в чемпионатах России:
|
Вратарь
|
Годы выступлений
|
Всего матчей
|
Пропущенные голы
|
Сухие матчи
|
Александр Филимонов
|
1996-2001
|
147
|
122
|
65
|
Артем Ребров
|
2011-н.в.
|
113
|
134
|
42
|
Войцех Ковалевски
|
2003-2006
|
94
|
111
|
27
|
Станислав Черчесов
|
1992-1993, 1995, 2002
|
52
|
32
|
26
|
Андрей Дикань
|
2010-2014
|
69
|
79
|
26
|
Александр Максименко
|
2018-н.в.
|
79
|
86
|
25
|
Стипе Плетикоса
|
2007-2009
|
63
|
74
|
19
|
Сергей Песьяков
|
2010, 2012-2017
|
36
|
43
|
15
|
Максим Левицкий
|
2001-2002
|
39
|
37
|
15
|
Сослан Джанаев
|
2009-2010
|
38
|
41
|
13
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