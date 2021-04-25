Карпин рассказал о восстановлении Мамаева и Норманна

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о целях клуба после победы в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (1:0).

— Команда не вылетит, не поднимется на еврокубковые места. Задача — выигрывать все матчи. Дальше будет видно. Еще хотим играть так, как хотим.

— В чем опасность матчей против команд, которые стараются сохранить место в премьер-лиге?

— Проиграть. Этой команде очень нужны очки, а у нас может появиться некая расслабленность. Стараемся ее избежать.

— Норманн и Мамаев смогут сыграть до конца сезона?

— Мамаев, возможно, да. Норманн — навряд ли, — цитирует Карпина официальный сайт клуба.

«Ростов» прервал серию из трех поражений. Дончане с 40 очками занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Арсенала» — 23 очка и 13-я строчка.