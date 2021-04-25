Карпин остался недоволен игрой «Ростова» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал игру своей команды в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (1:0).

— Игра как раз не порадовала. Когда проигрывали в трех предыдущих матчах, она была лучше, но не был удовлетворен результатом. Сегодня все наоборот.

— Чем именно недовольны?

— Абсолютно всем.

— Какие положительные моменты?

— То, что выиграли. Еще Песьяков после ошибки в игре с «Локомотивом» спас команду.

— После той ошибки не было мысли оставить его в запасе?

— Не было. Он бы играл. Если менять игроков после каждой ошибки, игроков не хватит. Нападающие, например, постоянно ошибаются, — цитирует Карпина официальный сайт клуба.

«Ростов» прервал серию из трех поражений. Дончане с 40 очками занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Арсенала» — 23 очка и 13-я строчка.