Карпин остался недоволен игрой «Ростова» в матче с «Арсеналом»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал игру своей команды в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (1:0).
— Игра как раз не порадовала. Когда проигрывали в трех предыдущих матчах, она была лучше, но не был удовлетворен результатом. Сегодня все наоборот.
— Чем именно недовольны?
— Абсолютно всем.
— Какие положительные моменты?
— То, что выиграли. Еще Песьяков после ошибки в игре с «Локомотивом» спас команду.
— После той ошибки не было мысли оставить его в запасе?
— Не было. Он бы играл. Если менять игроков после каждой ошибки, игроков не хватит. Нападающие, например, постоянно ошибаются, — цитирует Карпина официальный сайт клуба.
«Ростов» прервал серию из трех поражений. Дончане с 40 очками занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Арсенала» — 23 очка и 13-я строчка.
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