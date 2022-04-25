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Сегодня, 11:06

Защитник «Ростова» поддержал решение арбитра отменить голы Жиго и Игнатова

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Ростова» Николай Поярков в разговоре с «СЭ» высказался о судействе в матче со «Спартаком» (3:2) в 26-м туре Тинькофф РПЛ.

«Первый пенальти судья видел. Во втором и так все понятно. В целом все по делу. Эпизод с отмененным годом Жиго — офсайд. Я это сам видел. А когда забивал Игнатов, то там была рука. Вопросов к арбитру нет, все объективно», — сказал Поярков «СЭ».

Главный судья матча Виталий Мешков отменил два гола красно-белых: в первом тайме был отменен гол Самюэля Жиго из-за офсайда, а во втором тайме — гол Михаила Игнатова из-за игры рукой.

«Спартак» (31) занимает 10-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, «Ростов» (38) идет на 8-й строчке.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
Николай Поярков
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
13
2
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Защитник «Ростова» Поярков назвал причины успеха в матче со «Спартаком»

«Краснодар» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 25 апреля 2022 года
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
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24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 1 : 0
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 4 : 1
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 3 : 2
24.04 19:30
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Краснодар – Зенит
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Зенит

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
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Краснодар

 15 1 0
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