Защитник «Ростова» поддержал решение арбитра отменить голы Жиго и Игнатова

Защитник «Ростова» Николай Поярков в разговоре с «СЭ» высказался о судействе в матче со «Спартаком» (3:2) в 26-м туре Тинькофф РПЛ.

«Первый пенальти судья видел. Во втором и так все понятно. В целом все по делу. Эпизод с отмененным годом Жиго — офсайд. Я это сам видел. А когда забивал Игнатов, то там была рука. Вопросов к арбитру нет, все объективно», — сказал Поярков «СЭ».

Главный судья матча Виталий Мешков отменил два гола красно-белых: в первом тайме был отменен гол Самюэля Жиго из-за офсайда, а во втором тайме — гол Михаила Игнатова из-за игры рукой.

«Спартак» (31) занимает 10-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, «Ростов» (38) идет на 8-й строчке.