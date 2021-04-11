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Фоменко объяснил, почему Заболотный в воротах «Сочи» на матч с «Зенитом»

16:28
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Тренер «Сочи» Олег Фоменко перед матчем 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» рассказал об изменениях в составе. Встреча пройдет сегодня, 11 апреля, на стадионе «Фишт» и начнется в 16:30 мск.

«Адамов почувствовал недомогание. Не до конца восстановился после отравления. Поэтому в воротах Заболотный, — отметил Фоменко в эфире «Матч ТВ». — У Мевли поднялась температура. Он заболел. Поэтому отсутствует. Прохин прекрасно знает «Зенит». Поэтому определенный опыт у него есть».

Сочи — Зенит

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