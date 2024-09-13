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Деменко: «Удивлен, что Дзюба перешел в «Акрон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в «Акрон».

«Я удивлен, что Артем перешел в «Акрон». Думал, он окажется в каком-то европейском клубе. Не думал, что какой-то клуб в России может удовлетворить его финансовые потребности. Может, Артем хочет доказать, что еще способен играть на высоком уровне в Российской премьер-лиге. Но вопрос, как быстро он наберет форму.

Он однозначно усилит клуб, даже просто находясь в раздевалке. С его опытом он точно поможет ребятам. Тем более уровень футбола в РПЛ, при всем уважении, падает. Поэтому он даже в 36 лет не потеряется в «Акроне». Думаю, что после «Акрона» он еще где-то поиграет годик», — цитирует Legalbet Деменко.

 
Артем Дзюба. «Акрон» объявил о подписании контракта с Артемом Дзюбой
Источник: Legalbet
Артем Дзюба
Максим Деменко
Футбол
ФК Акрон
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