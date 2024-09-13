Комбаров: «Ожидания от сезона «Спартака» и работы Деяна Станковича только положительные»

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от выступлений красно-белых в этом сезоне-2024/25.

«Ожидания от сезона «Спартака» и работы Деяна Станковича только положительные. Все сейчас видят, как команда играет, каких результатов добивается и какой футбол показывает. Поэтому думаю, что в этом сезоне все возможно», — цитирует Legalbet Комбарова.

После 7 туров «Спартак» с 14 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.