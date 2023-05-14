Боков — об игре ЦСКА и «Торпедо»: «Сильная команда играла со слабым соперником»

Экс-игрок ЦСКА Максим Боков высказался о победе армейцев над «Торпедо» (3:0) в матче 27-го тура РПЛ.

«Сильная команда играла со слабым соперником. «Торпедо» ничего не смогло противопоставить ЦСКА. ЦСКА включал скорость, а где-то играл спокойно, была такая своеобразная аритмия в игре. У армейцев все получалось, и игра проходила под их диктовку. Что касается пенальти, к нему нет вопросов. Даже игроки «Торпедо» не спорили. Сейчас мы можем говорить, был или не был. Но все уже привыкли слушать ВАР, а он четко дал понять, что — это пенальти. А голы все хорошие, рабочие и сама игра понравилась», — приводит слова Бокова Metaratings.ru.

ЦСКА набрал 54 очка и закрепился на втором месте в таблице РПЛ. «Торпедо» (13 очков) досрочно вылетело в первую лигу за 3 тура до конца.