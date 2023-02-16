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Боков отреагировал на слова Каманцева: «До хороших судей им еще работать и работать»

Алина Савинова
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Экс-игрок ЦСКА и сборной России Максим Боков прокомментировал высказывание главы департамента судейства РФС Павла Каманцева.

Ранее Каманцев заявил, что российские судьи лучше, чем футболисты.

«Как можно их сравнивать? Если у него такое мнение, флаг ему в руки. До хороших судей им еще работать и работать.

Я очень хорошо знаю наших старых рефери, которые обслуживали матчи в советские времена. И все в один голос говорят, что сейчас молодые судьи какие-то строгие, манерные. Надо быть проще, надо разговаривать с игроками», — цитирует Бокова Metaratings.ru.

В текущем сезоне лидером среди арбитров по проведенным играм является Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. На его счету 14 матчей.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/bokov-o-slovakh-kamanceva-do-khoroshikh-sudei-im-eshyo-rabotat-i-rabotat-228511/
Максим Боков
Павел Каманцев
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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