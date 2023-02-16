Боков отреагировал на слова Каманцева: «До хороших судей им еще работать и работать»

Экс-игрок ЦСКА и сборной России Максим Боков прокомментировал высказывание главы департамента судейства РФС Павла Каманцева.

Ранее Каманцев заявил, что российские судьи лучше, чем футболисты.

«Как можно их сравнивать? Если у него такое мнение, флаг ему в руки. До хороших судей им еще работать и работать.

Я очень хорошо знаю наших старых рефери, которые обслуживали матчи в советские времена. И все в один голос говорят, что сейчас молодые судьи какие-то строгие, манерные. Надо быть проще, надо разговаривать с игроками», — цитирует Бокова Metaratings.ru.

В текущем сезоне лидером среди арбитров по проведенным играм является Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. На его счету 14 матчей.