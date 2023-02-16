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Личка прокомментировал победу «Оренбурга» в матче с «Нижним Новгородом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал победу в товарищеском матче с «Нижним Новгородом» (2:1).

«Рад, что ребята сыграли 90 минут. Во втором тайме допустили много ошибок, было много потерь мяча. У «Нижнего Новгорода» есть быстрые игроки, которые умеют переходить в атаку. Во втором тайме у них было больше моментов, в первом — у нас, зато мы провели большую физическую подготовку», — приводит слова Лички пресс-служба клуба.

«Оренбург» 21 февраля сыграет с «Торпедо» в товарищеском матче.

ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
Марцел Личка
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