Игонин: «В какой-то части Баринов сможет заменить Кузяева. Они схожи по манере игры»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в клуб из Санкт-Петербурга.

По информации «СЭ», «Зенит» рассматривает возможность приобретения Баринова, в случае если хавбек Далер Кузяев решит не продлевать контракт с клубом.

«Наверное, по каким-то характеристикам они схожи, по манере игры. В какой-то части Баринов сможет заменить Кузяева. Но заменит ли полноценно — сложно сказать. Тут же не только футбольные качества играют роль — это все-таки коллектив. Причем коллектив, который формировался достаточно долго.

Человеческие качества тоже важны. Я знаю Кузяева и его характер, насколько он положительный во всех отношениях. По Баринову мне сказать сложно, я не знаю его настолько, а за Кузяева могу поручиться. Не надо забывать, что коллектив — это не только игровые качества», — цитирует Игонина Metaratings.ru.

В текущем сезоне Баринов провел 20 матчей в составе «Локомотива», забил один гол и сделал одну результативную передачу.