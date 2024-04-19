Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:34

В «Спартаке» сообщили о том, что Бабич вернулся в расположение команды

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Срджан Бабич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пресс-служба «Спартака» сообщила о состоянии игроков перед матчем 25-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Команда поездом отправляется в Ростов-на-Дону. В расположение вернулся защитник Срджан Бабич, пропускавший матч в Петербурге.

Полузащитники Роман Зобнин и Виктор Мозес продолжают восстановление. Также остается в Москве вратарь Александр Селихов, который приболел. В субботу спартаковцы проведут тренировку в Ростове», — сообщили в пресс-службе клуба.

Игра состоится 21 апрель в Ростове. Начало — в 20.30 мск.

Московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 23 матчах. Желто-синие с 34 очками находятся на восьмой строчке.

Бабич пропустил второй матч 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом» (0:0).

Александр Селихов
Виктор Мозес
Роман Зобнин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
1
Читайте также
Максим Канунников: «За победу над «Сибирью» в «Зените» заплатили 200 тысяч долларов каждому»
Бодибилдер Марко Луиш ушел из жизни в возрасте 46 лет
Задержан 21-летний подозреваемый в убийстве мужчины в Москве
Англичане провалились в еврокубках впервые за 9 лет. Что произошло с клубами АПЛ в Лиге чемпионов и Лиге Европы
В Москве рухнули четыре дерева из-за сильного ветра
Орбан заявил, что Запад в шаге от отправки войск на Украину
Популярное видео
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
«Краснодар» — «Факел»: Сперцян и Кордоба сыграют с первых минут
«Краснодар» — «Факел»: смотреть трансляцию матча РПЛ
Маклаков верит в победу «Спартака» над «Ростовом» в 25-м туре РПЛ
«Балтика» — «Крылья Советов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Рианчо: «Не думаю, что Карпин намерен доказывать «Спартаку» свою ценность»
Нигматуллин считает, что матч против «Спартака» принципиальный для Карпина: «Он любит их обыгрывать»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» — «Факел»: Сперцян и Кордоба сыграют с первых минут

Маклаков эмоционально отреагировал на отставку Абаскаля: «Я счастливейший человек на свете!»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 10
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 18 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости