«Маккаби» из Хайфа обсуждает с «Динамо» возможность аренды Лесового

«Маккаби» из Хайфа все еще пытается подписать нападающего «Динамо» Даниила Лесового.

Как сообщает One.co.il, израильский клуб обсуждает с бело-голубыми возможность взять игрока в аренду с правом дальнейшего выкупа. После этого «Маккаби» намерен планомерно решать проблему перевода платежа в 1 миллион евро, не попадая под санкции. Российский клуб пока не принял решения о возможной аренде.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Маккаби» Хайфа начал поиски замены Лесовому на случай, если сделку по трансферу футболиста не удастся осуществить по техническим причинам, которые связаны с оплатой.

В текущем сезоне 26-летний Лесовой сыграл за «Динамо» 13 матчей, в основном выходя на замену. На счету игрока 1 голевая передача и 2 желтые карточки.

(Эли Швидлер)