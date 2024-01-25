Президент «Урала» Иванов оценил вероятность продления контракта с главным тренером Гончаренко

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил, возможно ли продление контракта с главным тренером Виктором Гончаренко.

«Мы сейчас ничего никому не предлагаем. С Виктором Гончаренко, если не будет более высоких предложений, мы всегда договоримся. Это тренер, который нас устраивает. Конечно, мы обговорим этот вопрос, но пока рано об этом говорить», — приводит «Спорт День за Днем» слова Иванова.

Гончаренко возглавляет «Урал» с августа 2022 года. Нынешнее соглашение 46-летнего белорусского специалиста с командой истекает летом 2024-го.

На данный момент «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.