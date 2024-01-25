Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:39

Президент «Урала» Иванов оценил вероятность продления контракта с главным тренером Гончаренко

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил, возможно ли продление контракта с главным тренером Виктором Гончаренко.

«Мы сейчас ничего никому не предлагаем. С Виктором Гончаренко, если не будет более высоких предложений, мы всегда договоримся. Это тренер, который нас устраивает. Конечно, мы обговорим этот вопрос, но пока рано об этом говорить», — приводит «Спорт День за Днем» слова Иванова.

Гончаренко возглавляет «Урал» с августа 2022 года. Нынешнее соглашение 46-летнего белорусского специалиста с командой истекает летом 2024-го.

На данный момент «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/prezident-urala-ivanov-otsenil-veroyatnost-prodleniya-kontrakta-s-goncharenko-
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Виктор Гончаренко
0
Читайте также
Кто и как управляет «Спартаком»
Калинская проиграла Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала Australian Open
Помощник госсекретаря США призвал Киев начать платить за себя
Суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам лишения свободы
Путин пообещал увеличивать МРОТ
На месте крушения Ил-76 в Белгородской области нашли фрагменты ракеты
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
В «Бешикташе» опровергли информацию об интересе к Помазуну
Белоус: «Деньги не все решают в футболе, Тикнизян может прекрасно играть за «Локомотив»
«Маккаби» из Хайфа обсуждает с «Динамо» возможность аренды Лесового
Чанов: «Чалова нельзя отпускать в «Зенит» ни за какие деньги»
Стало известно расписание матчей «Спартака» на сборах в ОАЭ
«Рубин» объявил о переходе австрийского форварда Шабанхаджая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Маккаби» из Хайфа обсуждает с «Динамо» возможность аренды Лесового

Агент Зукича заявил, что футболист хочет приехать в Россию
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости