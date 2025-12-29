Макгиди высказался о возможном назначении Карседо в «Спартак»
Бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди ответил на вопрос «СЭ» о возможном назначении тренера «Пафоса» Хуана Карседо.
«Я помню Карседо по «Спартаку». На мой взгляд, тогда это был очень хороший тренер», — сказал Макгиди «СЭ».
Карседо уже работал в «Спартаке» — в 2012 году он входил в тренерский штаб Уная Эмери. Также он помогал Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Севилье», «ПСЖ» и «Арсенале».
В 2020 году Карседо начал самостоятельную карьеру, возглавив «Ибицу», которую покинул в декабре 2021-го. С мая по декабрь 2022-го испанец работал в «Сарагосе». C лета 2023 года Карседо занимает должность главного тренера «Пафоса».
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11
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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