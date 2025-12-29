Макгиди высказался о возможном назначении Карседо в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Эйден Макгиди ответил на вопрос «СЭ» о возможном назначении тренера «Пафоса» Хуана Карседо.

«Я помню Карседо по «Спартаку». На мой взгляд, тогда это был очень хороший тренер», — сказал Макгиди «СЭ».

Карседо уже работал в «Спартаке» — в 2012 году он входил в тренерский штаб Уная Эмери. Также он помогал Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Севилье», «ПСЖ» и «Арсенале».

В 2020 году Карседо начал самостоятельную карьеру, возглавив «Ибицу», которую покинул в декабре 2021-го. С мая по декабрь 2022-го испанец работал в «Сарагосе». C лета 2023 года Карседо занимает должность главного тренера «Пафоса».