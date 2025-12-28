Источник: Бонгонда бесплатно уйдет из «Спартака» зимой

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда бесплатно покинет московскую команду, сообщает журналист Саша Тавольери.

По информации источника, руководство красно-белых дало согласие на уход 30-летнего футболиста во время зимней паузы. Отмечается, что некоторые иностранные клубы направили запрос на бесплатный трансфер Бонгонды.

Бонгонда перешел в «Спартак» летом 2023 года. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро с учетом бонусов. Полузащитник провел 74 матча за московскую команду во всех турнирах, отметившись 16 голами и 6 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027-го.