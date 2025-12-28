Источник: Бонгонда бесплатно уйдет из «Спартака» зимой
Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда бесплатно покинет московскую команду, сообщает журналист Саша Тавольери.
По информации источника, руководство красно-белых дало согласие на уход 30-летнего футболиста во время зимней паузы. Отмечается, что некоторые иностранные клубы направили запрос на бесплатный трансфер Бонгонды.
Бонгонда перешел в «Спартак» летом 2023 года. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро с учетом бонусов. Полузащитник провел 74 матча за московскую команду во всех турнирах, отметившись 16 голами и 6 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027-го.
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|Краснодар
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|0-0
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3
|Локомотив
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0
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|0-0
|0
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9
|Ахмат
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|0-0
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10
|Ростов
|0
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|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
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|0-0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
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|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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