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Сегодня, 13:45

Макаров рассказал о воодушевлении в игре «Динамо» после отставки Йокановича

Микеле Антонов
Корреспондент
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Денис Макаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров ответил «СЭ» на вопрос о том, как команда стала чувствовать себя после отставки главного тренера Славиши Йокановича.

— Казалось, что в первом матче после ухода Йокановича появилось какое-то воодушевление. Чувствуете ли вы его?

— Так и есть. Конечно, когда происходит какая-то смена, всегда воодушевление. Но тут тяжело что-то исправить за несколько туров до конца. Наверное, придется уже думать в новом сезоне, начинать с нуля и снова сыгрываться.

— Игорь Лещук говорил после матча с «Торпедо», что вы не понимали, как играть. Было ли такое?

— Не знаю, я об этом особо не думаю. Есть тренер, который объясняет, что надо делать на поле. Я думаю, это уже надо у каждого спрашивать отдельно.

Славиша Йоканович возглавлял «Динамо» с июля 2022 года, 14 мая 2023 года серб был отправлен в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых до конца сезона-2022/23 назначен 33-летний Павел Алпатов.

Денис Макаров
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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Кр. Советов – Спартак
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 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
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