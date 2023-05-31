Тарханов считает, что «Ахмат» способен конкурировать с топ-клубами РПЛ

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о выступлении грозненского «Ахмата» во второй части сезона.

«Ахмат» просто блестяще играет весной, Ташуев провел великолепную работу с командой. При нем клуб играет в другой футбол. Пятое место — это отличный результат для них. Я думаю, что Ташуев — один из лучших тренеров весны в РПЛ. У «Ахмата» есть игра, понятный стиль. По игре они способны конкурировать с топ-клубами России", — приводит слова Таранова «РБ Спорт».

После 29-го тура «Ахмат» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков.

Свой заключительный матч «Ахмат» проведет дома против «Краснодара». Игра состоится 3 июня, в субботу, и начнется в 17:00 мск.