Нападающий «Спартака» Мелешин признался, что его кумиром детства был Джикия
Нападающий и воспитанник «Спартака» Павел Мелешин рассказал, что расстроился из-за ухода бывшего капитана красно-белых Георгия Джикии.
«Конечно, Георгий Джикия был моим кумиром в детстве, когда я был в академии, ходил на каждый матч. Для меня это не то чтобы потрясение, но я очень расстроен, потому что он является неотъемлемой частью команды. Я по нему лично скучаю, это хороший игрок, на тренировках подсказывал всегда. С Джикой созвонились, я ему пожелал удачи, а он мне, но мы остаемся на связи, не прощаемся», — приводит ТАСС слова Мелешина.
Джикия играл за «Спартак» с января 2017 года. 30-летний россиянин покинул клуб по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Руководство красно-белых решило не предлагать футболисту новый контракт.
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7
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8
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9
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11
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12
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13
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14
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15
|Динамо Мх
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16
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|20.07
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Локомотив – Акрон
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|17:30
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Кр. Советов – Зенит
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Ростов – ЦСКА
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Динамо – Факел
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Оренбург – Спартак
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Ахмат – Краснодар
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Химки – Динамо Мх
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|22.07
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Пари НН – Рубин
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