Болельщики «Пари НН» попросили проверить решения судьи Чистякова в матче с «Ахматом»

Болельщики «Пари НН» выпустили петицию с просьбой провести тщательную проверку действий судьи Артема Чистякова в матче 9-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Также в петиции есть просьба дать оценку эпизодам, которые вызвали наибольшее количество претензий со стороны экспертов и болельщиков и проверить обстоятельства судейства на предмет возможного конфликта интересов и попытки подкупа.

Петиция адресована Российскому футбольному союзу.

На 38-й минуте матча «Пари НН» — «Ахмат» Чистяков не отреагировал на падение Георгия Мелкадзе назначением пенальти. Однако после вмешательства видеоассистентов Андрея Фисенко и Евгения Кукуляка, а также просмотра повторов на мониторе у поля он изменил первоначальный вердикт и на 42-й минуте объявил о наказании 77-го номера нижегородцев Андрея Ивлева 11-метровым ударом. Пенальти реализовал Усман Ндонг.