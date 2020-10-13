Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев считает, что в чемпионате России пока не стоит делать выводы о претендентах на чемпионство. После десяти туров петербуржцы и «Спартак» делят лидерство, имея в активе по 21 очку. У ЦСКА и «Сочи» на 2 очка меньше, у «Локо» — на 3.

— «Спартак» — это «Спартак». Всегда качественная команда, которая борется за высокие места, — сказал Оздоев в интервью «Футболу России» на телеканале «Россия 24». — В прошлом сезоне команды в этот отрезок тоже шли вровень, но все зависит от того, как будут конец сезона проводить. «Ростов» тоже в это время вровень с нами шел.

Сейчас разница небольшая, так что не сказал бы, что кто-то из команд ушел вперед. Думаю, таблица будет ясна к декабрю. Кто качественнее проведет этот небольшой отрезок, тот и уйдет с отрывом.