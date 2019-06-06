Магомед Адиев подтвердил, что вел переговоры с "Ахматом"

Бывший главный тренер "Анжи" Магомед Адиев рассказал, что вел переговоры по поводу работы с "Ахматом", но не хочет идти на "живое место". На данный момент грозненцев возглавляет Рашид Рахимов. Адиев покинул "Анжи" по окончании сезона-2018/19.

- Понятно, что "Ахмат" – команда из моего родного города, я играл за нее, немного тренировал ее. Хочешь – не хочешь, меня будут связывать с "Ахматом". Что касается переговоров – да, он были. Наверное, в какой-то степени они существуют и сейчас, но есть одно "но" – там уже есть главный тренер, Рашид Рахимов. Для меня табу – проецировать себя на какой-то клуб, если его уже кто-то возглавляет. Корпоративную этику стараюсь соблюдать, но ведь и закон бумеранга никто не отменял. Если я возглавлю какую-то команду, то мне не хочется, чтобы люди за спиной вели диалоги и шли на живое место.

– Грубо говоря, вы можете придти в "Ахмат", только если клуб уволит Рашида Рахимова.

– Конечно, по-другому никак. Если увижу, что люди разошлись, можно будет вести более детальный разговор. (Илья Андреев, Андрей Сизякин)

Полностью интервью Адиева